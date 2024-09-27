Патрик Беверли назвал топ-5 лучших лёгких форвардов в НБА, выступающих прямо сейчас

36-летний разыгрывающий защитник тель-авивского «Хапоэля» американец Патрик Беверли назвал топ-5 лучших лёгких форвардов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые выступают прямо сейчас, сообщает портал Basket News.

Топ-5 лёгких форвардов НБА по версии Патрика Беверли:

1. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);

2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

3. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»);

4. Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»);

5. Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»).

В сезоне-2009/2010 Беверли играл в главном матче «Финала четырёх» Евролиги в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах Патрик был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого участвовал в «Финале четырёх» Кубка Европы — 2011/2012.

В Единой лиге ВТБ команда дошла до стадии четвертьфинала. С 2013 по 2024 год Патрик играл в НБА, где его последним клубом был «Милуоки Бакс».