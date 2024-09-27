Стало известно, какая команда обладает самыми высокими баскетболистами в Единой лиге

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала интересную статистику со средним ростом игроков команд, в которой лидирующее место занял саратовский «Автодор», а самым низким коллективом оказалась «Астана».
Средний рост команд в Единой лиге в сезоне-2024/2025:
1. «Автодор» — 201,4 см;
2. «Енисей» — 200,0 см;
3. «Самара» — 199,9 см;
4. МБА-МАИ — 199,4 см;
5. «Парма» — 199,1 см;
6. УНИКС — 198,8 см;
7. «Зенит» — 198,7 см;
8. ЦСКА — 198,6 см;
9. «Локомотив-Кубань» — 198,1 см;
10. «Уралмаш» — 198,0 см;
11. «Пари Нижний Новгород» — 197,6 см;
12. «Астана» 196,4 см.
Сезон-2024/2025 стартовал 21 сентября со встречи финалистов прошлого сезона — ЦСКА и УНИКСа.