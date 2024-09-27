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Стало известно, какая команда обладает самыми высокими баскетболистами в Единой лиге

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала интересную статистику со средним ростом игроков команд, в которой лидирующее место занял саратовский «Автодор», а самым низким коллективом оказалась «Астана».

Средний рост команд в Единой лиге в сезоне-2024/2025:

1. «Автодор» — 201,4 см;

2. «Енисей» — 200,0 см;

3. «Самара» — 199,9 см;

4. МБА-МАИ — 199,4 см;

5. «Парма» — 199,1 см;

6. УНИКС — 198,8 см;

7. «Зенит» — 198,7 см;

8. ЦСКА — 198,6 см;

9. «Локомотив-Кубань» — 198,1 см;

10. «Уралмаш» — 198,0 см;

11. «Пари Нижний Новгород» — 197,6 см;

12. «Астана» 196,4 см.

Сезон-2024/2025 стартовал 21 сентября со встречи финалистов прошлого сезона — ЦСКА и УНИКСа.