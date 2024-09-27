Мэджик Джонсон считает, что Бронни Джеймс не должен играть в НБА в предстоящем сезоне

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон уверен в том, что атакующему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсу следовало бы провести предстоящий сезон в G-лиге.

«Ему нужное нарабатывать игровое время. Если бы я был на месте Бронни, то сказал бы отцу, чтобы он просто позволил мне играть в G-лиге весь [предстоящий] сезон, чтобы совершенствовать свои навыки», — приводит слова Мэджика портал Clutch Points.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.