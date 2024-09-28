Фомин: нигде в мире нет таких сильных турниров по баскетболу 3х3, как в России

Президент Единой континентальной лиги 3х3 Сергей Фомин объяснил, почему Россия является одним из мировых лидеров баскетбола 3х3.

«Безусловно, Россия является одним из мировых лидеров. Во-первых, мы серебряные призёры Олимпийских игр. Во-вторых, до отстранения от международных соревнований наши девушки становились чемпионками мира и Европы, парни выигрывали бронзовые медали чемпионата мира — 2024, неоднократно побеждали в турнирах ФИБА 3х3 в категориях «Мастерс» и «Челленджер».

Сегодня российский баскетбол 3х3 переживает небывалый взлёт. У нас проводятся великолепно организованные чемпионат России и Кубок России среди мужчин и женщин, юниоров. Мне кажется, такого больше нет нигде: ни по качеству проведения турниров, ни по количеству участвующих команд», — сказал Фомин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Сергеем Фоминым на «Чемпионате».