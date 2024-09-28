Президент ЕКЛ 3х3 Фомин: у нас 12 заявок из стран Африки, Латинской Америки и Азии

Президент Единой континентальной лиги 3х3 Сергей Фомин рассказал, что соревнования могут пополнить команды из нескольких стран.

«Мы продолжаем сотрудничество с нашими постоянными партнёрами из Сербии, Республики Беларусь, Казахстана. Также сегодня на нашу площадку пришли Кыргызстан, Абхазия. Вообще, хочу сказать, что у нас 12 заявок из стран Африки, Латинской Америки, Азии. На Суперфинале шестого сезона мы собираемся приятно удивить составом участников», — сказал Фомин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

ЕКЛ 3х3 — международный проект, который объединяет лучшие команды разных стран, чтобы повысить их профессиональный уровень и предоставить возможность постоянной соревновательной практики. Главная цель — популяризация баскетбола 3х3 как нового олимпийского вида спорта.

Читайте интервью с Сергеем Фоминым на «Чемпионате».