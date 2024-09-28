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Фомин высоко оценил перспективы России в международных турнирах по баскетболу 3х3

Фомин высоко оценил перспективы России в международных турнирах по баскетболу 3х3
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Президент Единой континентальной лиги 3х3 Сергей Фомин уверен, что Россия будет занимать самые высокие места в баскетболе 3х3 после возвращения на международную арену.

«Прежде всего меня интересует развитие этого нового олимпийского вида спорта в России. Мы делали и продолжим делать всё, чтобы наши российские спортсмены играли в сильных международных турнирах, что является одним из путей к прогрессу.

Уверен, когда Россия вернётся на международную арену, наши команды будут конкурентоспособны, а их спортивные результаты будут максимально высокими», — сказал Фомин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная ОКР, за которую играли российские спортсмены, завоевала у мужчин и женщин серебряные медали.

Читайте интервью с Сергеем Фоминым на «Чемпионате».
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