Фомин высоко оценил перспективы России в международных турнирах по баскетболу 3х3

Президент Единой континентальной лиги 3х3 Сергей Фомин уверен, что Россия будет занимать самые высокие места в баскетболе 3х3 после возвращения на международную арену.

«Прежде всего меня интересует развитие этого нового олимпийского вида спорта в России. Мы делали и продолжим делать всё, чтобы наши российские спортсмены играли в сильных международных турнирах, что является одним из путей к прогрессу.

Уверен, когда Россия вернётся на международную арену, наши команды будут конкурентоспособны, а их спортивные результаты будут максимально высокими», — сказал Фомин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная ОКР, за которую играли российские спортсмены, завоевала у мужчин и женщин серебряные медали.

Читайте интервью с Сергеем Фоминым на «Чемпионате».