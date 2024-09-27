Зайон Уильямсон ответил, кто бы победил в данк контесте — Картер, Леброн или Джордан

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон ответил, кто бы победил в конкурсе по броскам сверху Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на пике — Леброн Джеймс, Винс Картер или Майкл Джордан.

«Я бы отдал предпочтение Винсу, ведь он забрасывал мощно и креативно. Не испытываю к Винсу ничего, кроме любви и уважения. Моя коллекция данков просто сумасшедшяя, я просто не показывал их. Думаю, когда вернусь в США, то опубликую несколько данков, чтобы просто напомнить людям, что я всё ещё могу делать это», — приводит слова Зайона портал Clutch Points.

Ранее Уильямсон назвал самых интересных трэш-токеров среди действующих игроков НБА.