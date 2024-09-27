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Один из лучших новичков WNBA покинула розыгрыш плей-офф

Один из лучших новичков WNBA покинула розыгрыш плей-офф
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22-летняя чемпионка мира в составе сборной США, выбранная под первым номером драфта-2024 клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», Кейтлин Кларк покинула розыгрыш плей-офф сезона-2024, проиграв в первом раунде.

В первом раунде плей-офф WNBA «Индиана Фивер», за которую выступает Кларк, встречалась с командой «Коннектикут Сан». «Индиана» проиграла серию со счётом 0-2. В последнем матче, в котором «Индиана Фивер» уступила со счётом 81:87, Кейтлин набрала 25 очков, реализовав 3 из 12 бросков из-за трёхочковой линии, отдала девять передач, совершила шесть подборов, а также записала себе в актив один блок-шот и перехват.

В ходе регулярного сезона Кларк установила не один рекорд, став самым результативным новичком за сезон по набранным очкам и передачам.

Клуб Кейтлин «Индиана» побила ещё один рекорд — число зрителей трансляции на NBA TV составило 210 тысяч человек. Впервые в истории женской лиги были зафиксированы такие показатели.

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