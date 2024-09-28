Шакил О'Нил: уверен, сборная США не выиграет золото на Олимпиаде в 2028 году

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил считает, что сборная США по баскетболу не будет способна завоевать золотые медали на Олимпиаде в 2028 году.

«20 лет назад мы опережали другие страны на световые годы [в баскетболе]. Но теперь всё изменилось. Европа догнала и отстаёт лишь немного, но скоро обгонит сборную США. Уверен, сборная США не выиграет золото на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Леброн Джеймс больше не будет играть, как и Кевин Дюрант, а также Стефен Карри. Джоэла Эмбиида, вероятно, тоже больше не будет [в составе сборной США]. Тогда [наше] превосходство закончится. Европейские команды действительно хороши: Хорватия, Сербия, даже Германия. У них есть возможность выиграть золото в 2028 году», — приводит слова Шакила портал Basket News.