«Миннесота» обменяет Карла-Энтони Таунса — Шэмс Чарания

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» в скором времени обменяет звёздного центрового Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отмечается, что со стороны «Нью-Йорка» в сделке примут участие тяжёлый форвард Джулиус Рэндл и атакующий защитник Донте Дивинченцо. Ожидается, что обмен будет осуществлён в ближайшее время.

Отметим, что Таунс всю свою карьеру провёл в составе «Миннесоты». Центровой был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года под общим первым номером. В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 21,8 очка, 8,3 подбора и три результативные передачи.