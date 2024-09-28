Пол Пирс назвал имя легендарной баскетболистки, входящей в топ-10 среди мужчин и женщин

46-летний звёздный бывший баскетболист Пол Пирс в ходе диалога со своим бывшим партнёром Кевином Гарнеттом включил легендарную 42-летнюю американскую спортсменку Диану Таурази в топ-10 игроков среди мужчин и женщин.

Пол Пирс. Диана входит в десятку лучших баскетболистов всех времён. И я говорю сразу о мужчинах и женщинах. Она триумфатор. Например, если отследить её карьеру из колледжа и до наших дней и сложить всё это, то она входит в десятку лучших баскетболистов всех времён. Например, когда вы должны говорить: Джордан, Леброн, Таурази, Шерил Миллер…

Кевин Гарнетт. Чертовски с тобой согласен. Диана — одна из тех великих, кто, если посмотреть на все аспекты игры с точки зрения IQ, производительности, появления на публике, влияния, — является иконой всего этого.

Таурази — шестикратная олимпийская чемпиона в составе сборной США (последняя победа на Олимпиаде-2024 в Париже). Она также трёхкратная победительница Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе «Коннектикут Хаскис» и трёхкратная чемпионка женской НБА в составе «Финикс Меркури».