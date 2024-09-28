Журналист: Майкл Джордан словно социопат, Леброн Джеймс устроен не таким образом

Популярный 44-летний американский спортивный журналист, ранее работавший на ESPN, Бомани Джонс назвал разницу между легендарным шестикратным чемпионом Майклом Джорданом и звёздными игроками Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

«Я чувствую разницу между Майклом [Джорданом], Коби [Брайантом] и Леброном [Джеймсом]. Леброн любит побеждать. Майкл Джордан любит побеждать людей. Майкл Джордан не получил бы удовольствия от победы в пасьянсе или в видеоигре против компьютера. Он хочет побеждать людей, словно он социопат. Майкл хочет, чтобы вы проиграли.

Не думаю, что Леброн устроен таким образом. Коби менталитетом ближе к Джордану. Он всегда хотел, чтобы ты проиграл один на один. Дело не столько в победе, сколько в том, что «я хочу победить этого человека, который находится прямо напротив меня», — приводит слова Джонса издание Sportskeeda.