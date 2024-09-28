Звёздный игрок «Миннесоты» отреагировал на свой обмен в «Нью-Йорк Никс»

28-летний первый пик драфта НБА 2015 года, выбранный командой «Миннесота Тимбервулвз», Карл-Энтони Таунс немногословно отреагировал на свой обмен в организацию «Нью-Йорк Никс».

«...» — написал Таунс в социальных сетях.

В ночь на 28 сентября появилась информация о том, что Карл-Энтони стал частью сделки с «Никс». В ходе обмена Таунс отправился в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Даллас Маверикс» (1-4 в серии).

Таунс получил награду «Новичок года» по итогам своего дебютного сезона.