«Флэгг станет ключевым игроком сборной США». Леброн Джеймс — о молодой звезде «Дьюка»

39-летний звёздный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс порассуждал о том, будет ли сборная США побеждать на международной арене после завершения карьеры Леброна, Кевина Дюранта и Стефена Карри.

«Да, США будет абсолютно точно побеждать. Всё дело в выстроенной системе и продолжении выращивания молодого поколения. И в нашей лиге сейчас так много замечательных талантов. У вас есть Энтони Эдвардс и Джейсон Тейтум, Паоло Банкеро и Чет Холмгрен. И на подходе все эти молодые ребята, которые пополнят нашу лигу, например, Купер Флэгг, который в будущем станет ключевым игроком сборной США. Так что есть много замечательных молодых талантов, которые захотят стать олимпийцами», — приводит слова Леброна издание Bleacher Report.

Купер представляет университетскую команду Дьюка и с большой вероятностью станет первым номером драфта НБА в 2025 году.