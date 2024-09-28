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«Автодор» договорился о расторжении контракта с не приехавшим в команду чемпионом НБА

Саратовский «Автодор» достиг договорённости о расторжении контракта с не приехавшим в состав команды Куинндери Уизерспуном.

«Автодор» достиг договорённости о расторжении контракта с Куинндери Уизерспуном и получит денежную компенсацию от игрока. Уизерспун продолжит карьеру в Китае», — сообщила пресс-служба саратовского клуба.

Напомним, Уизерспун подписал однолетний контракт с клубом 18 августа, но в расположение команды он так и не явился.

По информации издания MASH, Куиндерри решил не приезжать в расположение «Автодора» из-за БПЛА, которые атаковали дом, где ему сняли квартиру.

Клуб в Китае, к которому присоединился 28-летний американец, известный по выступлениям за команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс», неизвестен.