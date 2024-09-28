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Стало известно, кого могут получить «Лейкерс» перед стартом сезона-2024/2025

Издание Fadeaway World опубликовало список из четверых игроков НБА, которых потенциально могли бы заполучить в «Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом сезона-2024/2025.

1. Джимми Батлер. «Майами Хит», отдав Джимми в «Лейкерс», заберут себе Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру, Гэйба Винсента, Джейлена Худа-Скифино и пик первого раунда в 2029 году.

2. Трей Янг. Обмен с участием трёх команд. Янг уходит в «Лейкерс», «Майами Хит» получают Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру, Гэйба Винсента, драфт-пик первого раунда 2029 и 2031 года.

3. Ламело Болл. Также с участием трёх команд, где «Хит» получают Д'Анджело Расселла, Руи Хатимуру, Джейлена Худа-Скифино и пик первого раунда в 2029 году.

4. Тайлер Хирроу. В «Майами» переходят Д'Анджело Расселл, Руи Хатимура и драфт-пик первого раунда 2029 и 2031 года.