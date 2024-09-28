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Совладелец «Далласа» назвал причину, по которой Дончич лучше Новицки

Совладелец «Далласа» назвал причину, по которой Дончич лучше Новицки
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Бизнесмен и совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан назвал причину, по которой считает звёздного словенского игрока Луку Дончича сильнее легендарного немецкого баскетболиста и чемпиона НБА в составе «Далласа» Дирка Новицки.

«Дирк психологически крепче любого человека, которого я когда-либо встречал в своей жизни… У Дирка был такой склад ума, который был сильнее, чем, возможно, у кого-либо, кроме Майкла Джордана.

С другой стороны, Лука, обладающий настоящим мастерством и инстинктом убийцы. Лука умеет обращаться с мячом. А Дирку нужен был кто-то, кто даст ему мяч. Это единственная причина, по которой Дончич лучше», — приводит слова Кьюбана издание Fadeaway World.

Ранее Марк рассказал, как изменился менталитет Новицки после поражения в финале НБА команде «Майами Хит».

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