«Пари НН» одержал третью победу кряду, обыграв «Автодор» в матче Единой лиги
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошла очередная встреча Единой лиги ВТБ. На паркете сыграли «Пари НН» и саратовский «Автодор».
Победу в матче со счётом 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18) праздновали нижегородские баскетболисты. Для подопечных Сергея Козина это третья победа на старте сезона-2024/2025.
Лучшим игроком в составе «Пари НН» стал Зак Наталл, на счету которого 18 очков, пять подборов, две передачи и пять потерь. Второй результат в команде продемонстрировал Дмитрий Хвостов, набравший 11 очков (три попадания из четырёх с линии трёхочкового броска).
В составе «Автодора» отметился Брайант Кроуфорд, записавший в свой актив 18 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хвостов - 11, Доукинс - 10, Чадов - 7, Джуришич - 7, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Шеперд - 4, Хоменко - 4, Антипов - 3, Гант - 2, Карпенков - 2
Автодор: Кроуфорд - 18, Беслач - 15, Агада - 13, Джонс - 9, Халдеев - 8, Клименко - 6, Петенев - 3, Сычков - 2, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов
Комментарии
- 28 сентября 2024
-
18:03
-
18:00
-
17:20
-
17:01
-
15:26
-
14:30
-
13:31
-
12:32
-
11:44
-
10:11
-
10:00
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
05:24
-
00:16
- 27 сентября 2024
-
23:53
-
23:33
-
22:50
-
22:17
-
21:47
-
21:28
-
20:49
-
20:08
-
19:58
-
19:00
-
18:15
-
18:08
-
17:41
-
16:11
-
15:19
-
14:41
-
13:55
-
13:22
-
12:34