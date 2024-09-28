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Пари Нижний Новгород — Автодор. Прямая трансляция
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«Пари НН» одержал третью победу кряду, обыграв «Автодор» в матче Единой лиги

«Пари НН» одержал третью победу кряду, обыграв «Автодор» в матче Единой лиги
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Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошла очередная встреча Единой лиги ВТБ. На паркете сыграли «Пари НН» и саратовский «Автодор».

Победу в матче со счётом 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18) праздновали нижегородские баскетболисты. Для подопечных Сергея Козина это третья победа на старте сезона-2024/2025.

Лучшим игроком в составе «Пари НН» стал Зак Наталл, на счету которого 18 очков, пять подборов, две передачи и пять потерь. Второй результат в команде продемонстрировал Дмитрий Хвостов, набравший 11 очков (три попадания из четырёх с линии трёхочкового броска).

В составе «Автодора» отметился Брайант Кроуфорд, записавший в свой актив 18 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хвостов - 11, Доукинс - 10, Чадов - 7, Джуришич - 7, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Шеперд - 4, Хоменко - 4, Антипов - 3, Гант - 2, Карпенков - 2
Автодор: Кроуфорд - 18, Беслач - 15, Агада - 13, Джонс - 9, Халдеев - 8, Клименко - 6, Петенев - 3, Сычков - 2, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов
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