«Пари НН» одержал третью победу кряду, обыграв «Автодор» в матче Единой лиги

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде прошла очередная встреча Единой лиги ВТБ. На паркете сыграли «Пари НН» и саратовский «Автодор».

Победу в матче со счётом 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18) праздновали нижегородские баскетболисты. Для подопечных Сергея Козина это третья победа на старте сезона-2024/2025.

Лучшим игроком в составе «Пари НН» стал Зак Наталл, на счету которого 18 очков, пять подборов, две передачи и пять потерь. Второй результат в команде продемонстрировал Дмитрий Хвостов, набравший 11 очков (три попадания из четырёх с линии трёхочкового броска).

В составе «Автодора» отметился Брайант Кроуфорд, записавший в свой актив 18 очков, три подбора, шесть передач и три перехвата.