Тони Джекири рассказал о сложности защиты чемпионского титула для ЦСКА

30-летний нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири высказался о сложности защиты чемпионского титула в новом сезоне.

«Наша цель на сезон — защитить титул. Но сделать это будет гораздо сложнее, чем победить в прошлом году. Когда ты чемпион, порой ты можешь почувствовать расслабленность.

Но любая команда, с которой мы играем, всё больше настраивается на матчи с нами, потому что мы — чемпионы. Поэтому нам важно сохранять концентрацию и характер победителей в каждой игре», — приводит слова Джекири Legalbet.

Напомним, московский ЦСКА стал чемпионом в сезоне-2023/2024, а в новом провёл уже два матча и в обоих одержал победы.