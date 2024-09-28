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Тони Джекири рассказал о сложности защиты чемпионского титула для ЦСКА

Тони Джекири рассказал о сложности защиты чемпионского титула для ЦСКА
Тони Джекири
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30-летний нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири высказался о сложности защиты чемпионского титула в новом сезоне.

«Наша цель на сезон — защитить титул. Но сделать это будет гораздо сложнее, чем победить в прошлом году. Когда ты чемпион, порой ты можешь почувствовать расслабленность.

Но любая команда, с которой мы играем, всё больше настраивается на матчи с нами, потому что мы — чемпионы. Поэтому нам важно сохранять концентрацию и характер победителей в каждой игре», — приводит слова Джекири Legalbet.

Напомним, московский ЦСКА стал чемпионом в сезоне-2023/2024, а в новом провёл уже два матча и в обоих одержал победы.

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