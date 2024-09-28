Владимир Путин поприветствовал гостей благотворительного баскетбольного матча

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично поприветствовал всех гостей 12-го благотворительного баскетбольного матча, который был приурочен к завершению форума «Российская энергетическая неделя» и включён Фондом Росконгресс в его официальную часть.

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Москве на старте 12-го благотворительного матча по баскетболу, организованного фондом «Шаг вместе». Этот востребованный, значимый проект в полной мере отражает растущее внимание общества к детям с ограничениями по здоровью. Ежегодно он объединяет на своей площадке известных деятелей культуры, спортсменов, представителей органов власти и бизнес-структур, средств массовой информации. Тех, кто близко к сердцу принимает чужую боль, стремится сделать всё возможное, чтобы ребята обрели радость жизни, общения, почувствовали надёжную поддержку. И конечно, на трибунах за дружеским матчем будут наблюдать юные болельщики, приехавшие в столицу из Донбасса и Новороссии», — приводит слова Путина официальный телеграм-канал Кремля.