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Результаты игрового дня Единой лиги 28 сентября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 28 сентября, турнирная таблица
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В субботу, 28 сентября, состоялся один матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Нижнем Новгороде встретились «Пари Нижний Новгород» и саратовский «Автодор». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 28 сентября:

«Нижний Новгород» – «Автодор» — 79:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хвостов - 11, Доукинс - 10, Чадов - 7, Джуришич - 7, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Шеперд - 4, Хоменко - 4, Антипов - 3, Гант - 2, Карпенков - 2
Автодор: Кроуфорд - 18, Беслач - 15, Агада - 13, Джонс - 9, Халдеев - 8, Клименко - 6, Петенев - 3, Сычков - 2, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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