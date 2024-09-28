Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бабурин: три победы подряд «Пари НН» ни о чём не говорят

Бабурин: три победы подряд «Пари НН» ни о чём не говорят
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (79:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хвостов - 11, Доукинс - 10, Чадов - 7, Джуришич - 7, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Шеперд - 4, Хоменко - 4, Антипов - 3, Гант - 2, Карпенков - 2
Автодор: Кроуфорд - 18, Беслач - 15, Агада - 13, Джонс - 9, Халдеев - 8, Клименко - 6, Петенев - 3, Сычков - 2, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов

«Три победы на старте сезона ещё ни о чём не говорит. Ещё 41 матч в регулярном чемпионате, всё может перевернуться, мы прекрасно это знаем по прошлом сезону.

Хорошо, что сегодня победили, у игры был накал. «Автодор» очень хорошо выглядел, в какой-то момент игры мы были мягковаты. Но результат на табло, победа есть, и это самое главное. Однако о ней нужно забыть и уже готовиться к следующему сопернику.

Главный тренер сказал, что такой игрок, как я, ему нужен как раз на концовки? Я согласен с любой функцией, буду делать то, что от меня требуется: решать в концовках, помогать молодым ребятам или же сидеть на скамейке и подбадривать команду», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Пари НН» одержал три победы в трёх стартовых матчах нового сезона Единой лиги и возглавил турнирную таблицу.

Материалы по теме
«Пари НН» одержал третью победу кряду, обыграв «Автодор» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android