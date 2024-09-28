Бабурин: три победы подряд «Пари НН» ни о чём не говорят

Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (79:74).

«Три победы на старте сезона ещё ни о чём не говорит. Ещё 41 матч в регулярном чемпионате, всё может перевернуться, мы прекрасно это знаем по прошлом сезону.

Хорошо, что сегодня победили, у игры был накал. «Автодор» очень хорошо выглядел, в какой-то момент игры мы были мягковаты. Но результат на табло, победа есть, и это самое главное. Однако о ней нужно забыть и уже готовиться к следующему сопернику.

Главный тренер сказал, что такой игрок, как я, ему нужен как раз на концовки? Я согласен с любой функцией, буду делать то, что от меня требуется: решать в концовках, помогать молодым ребятам или же сидеть на скамейке и подбадривать команду», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

«Пари НН» одержал три победы в трёх стартовых матчах нового сезона Единой лиги и возглавил турнирную таблицу.