Тренер «Пари НН» Козин: «Автодор» хорошо сыграл в защите, мы не были к этому готовы

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Козин высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на домашней арене обыграла саратовский «Автодор» со счётом 79:74.

«Очень важная для нас победа, особенно важно было выиграть в родных стенах. Мы знали, что матч будет непростой. «Автодор» отлично сыграл против «Пармы», а против «Зенита» команда держалась в игре почти 35 минут. У них появился новый легионер, который добавил уверенности и энергии.

Соперник сегодня очень хорошо сыграл в защите, особенно в первой половине, к чему мы немного не были готовы. Во второй половине была более уверенная игра. Очень хорошо, что в этой встрече все 12 игроков смогли набрать очки. Это действительно важно для нас, чтобы каждый игрок мог проявить себя и увидел свою роль на площадке», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.