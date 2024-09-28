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Тренер «Пари НН» Козин: «Автодор» хорошо сыграл в защите, мы не были к этому готовы

Тренер «Пари НН» Козин: «Автодор» хорошо сыграл в защите, мы не были к этому готовы
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Козин высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на домашней арене обыграла саратовский «Автодор» со счётом 79:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
79 : 74
Автодор
Саратов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 18, Хвостов - 11, Доукинс - 10, Чадов - 7, Джуришич - 7, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Шеперд - 4, Хоменко - 4, Антипов - 3, Гант - 2, Карпенков - 2
Автодор: Кроуфорд - 18, Беслач - 15, Агада - 13, Джонс - 9, Халдеев - 8, Клименко - 6, Петенев - 3, Сычков - 2, Пранаускис, Фёдоров, Кулешов

«Очень важная для нас победа, особенно важно было выиграть в родных стенах. Мы знали, что матч будет непростой. «Автодор» отлично сыграл против «Пармы», а против «Зенита» команда держалась в игре почти 35 минут. У них появился новый легионер, который добавил уверенности и энергии.

Соперник сегодня очень хорошо сыграл в защите, особенно в первой половине, к чему мы немного не были готовы. Во второй половине была более уверенная игра. Очень хорошо, что в этой встрече все 12 игроков смогли набрать очки. Это действительно важно для нас, чтобы каждый игрок мог проявить себя и увидел свою роль на площадке», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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