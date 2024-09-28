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«Сан-Антонио» прекратил сотрудничество с Джамиром Нельсоном-младшим

«Сан-Антонио» прекратил сотрудничество с Джамиром Нельсоном-младшим
Джамир Нельсон-младший
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Сын бывшего игрока НБА Джамира Нельсона, 23-летний американский разыгрывающий защитник Джамир Нельсон-младший более не является игроком «Сан-Антонио Спёрс», с которым у него был негарантированный контракт Exhibit 10. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Теперь Нельсон будет выступать в G-лиге за состав «Остина». Нельсон-младший не был выбран на драфте-2024. В среднем за игру Джамир набирал 11,2 очка, делал 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата на протяжении прошлого сезона (2023/2024).

Свой ближайший предсезонный матч «Сан-Антонио Спёрс» проведёт 8 октября на выезде с «Оклахома-Сити Тандер» уже без Нельсона-младшего.

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