«Сан-Антонио» прекратил сотрудничество с Джамиром Нельсоном-младшим

Сын бывшего игрока НБА Джамира Нельсона, 23-летний американский разыгрывающий защитник Джамир Нельсон-младший более не является игроком «Сан-Антонио Спёрс», с которым у него был негарантированный контракт Exhibit 10. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Теперь Нельсон будет выступать в G-лиге за состав «Остина». Нельсон-младший не был выбран на драфте-2024. В среднем за игру Джамир набирал 11,2 очка, делал 2,6 подбора, 3,3 передачи и 2,1 перехвата на протяжении прошлого сезона (2023/2024).

Свой ближайший предсезонный матч «Сан-Антонио Спёрс» проведёт 8 октября на выезде с «Оклахома-Сити Тандер» уже без Нельсона-младшего.