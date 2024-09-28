Тренер «Автодора» Богичевич: я удовлетворён тем, как мои игроки провели матч с «Пари НН»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» со счётом 74:79.

«Прежде всего поздравляю «Нижний Новгород» с победой, она была заслуженная и очень тяжёлая. Однако не могу сказать, что мы сыграли плохо. Моя команда проявила себя во всех лучших качествах, и я удовлетворён тем, как провели матч мои игроки», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.