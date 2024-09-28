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«Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислил Хенри Дрелла

«Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислил Хенри Дрелла
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Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс», выступающий в Западной конференции НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), отчислил 24-летнего эстонского атакующего защитника Хенри Дрелла, с которым ранее клуб заключал негарантированный контракт Exhibit 10. Об этом сообщает портал RealGM.

Дрелл также выступает за сборную Эстонии, за которую дебютировал 21 февраля 2019 года в отборочном матче чемпионата мира ФИБА — 2019 с Сербией, набрав четыре очка. Команда Эстонии одержала победу со счётом 71–70.

В феврале 2021 года Дрелл набрал 12 очков, включая победный бросок и три подбора в матче с Италией со счётом 105–101, что привело Эстонию в финальную часть чемпионата Европы 2021 года.

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