Экс-игрок НФЛ похвалил Леброна Джеймса за ругань в адрес своего сына Бронни

Бывший игрок НФЛ Чед «Очосинко» Джонсон похвалил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за строгое отношение на тренировках к своему сыну Бронни.

В подкасте Nightcap Шеннон Шарп и Чед «Очосинко» Джонсон обсудили рассказ генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки, как Леброн на тренировке забил через Бронни, после чего высказал ему несколько жёстких слов. Очосинко ответил, что ему нравится такой подход Леброна.

«Слушай, в любви и на войне все средства хороши. Особенно как только ты выходишь на паркет, всё — ты не мой сын. Бронни будет каждый раз получать этот урок», — сказал Чед «Очосинко» Джонсон.

Напомним, Бронни был выбран на драфте НБА — 2024 под 55-м общим номером.