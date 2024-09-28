Названы самый высокий и самые низкие игроки Евролиги сезона-2024/2025

Издание Eurohoops назвало самого высокого и самых низкорослых игроков баскетбольной Евролиги сезона-2024/2025.

Самым высоким игроком текущего розыгрыша Евролиги является центровой турецкого «Фенербахче» Бобан Марьянович, чей рост составляет 2,24 м.

Самыми низкорослыми игроками Евролиги сезона-2024/2025 являются разыгрывающий «Црвены Звезды» Яго дос Сантос и разыгрывающий «Парижа», MVP Еврокубка сезона-2023/2024 Ти Джей Шортс. Их рост составляет 1,75 м.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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