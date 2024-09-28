Марио Хезонья выбыл из игры и потерял 7 кг из-за болезни

29-летний хорватский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда в мадридском «Реале», Марио Хезонья выбыл из состава команды на неопределённый срок из-за болезни, во время которой потерял уже больше семи килограммов веса.

«Марио Хезонья пропустил матч Суперкубка из-за высокой температуры. Он потерял больше семи килограмов, и ему необходимо их правильно восстановить. Помимо высокой температуры, его мучили рвота и диарея. Будем делать всё возможное, чтобы как можно скорее поставить его на ноги», — приводит слова главного тренера «Реала» Чуса Мата Еurohoops.

Ожидается, что выездной матч «Реала» 3 октября с мюнхенской «Баварией» Хезонья также пропустит.