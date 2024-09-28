Мэджик Джонсон рассказал о трудностях, с которыми придётся столкнуться Редику в «Лейкерс»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал о трудностях, с которыми придётся столкнуться Джей Джей Редику на посту главного тренера «озёрников».

«Трудно перейти от работы аналитиком на ТВ к работе тренером. Помните, он критиковал парней, а теперь должен прийти и тренировать этих игроков. Он очень умный человек, я отдаю ему должное. Он умён, он знает игру вдоль и поперёк, а также, что касается аналитики, он тоже очень умён.

Но может ли он перенести свои прежние знания на площадку? Может ли он заставить парней играть так, как он хочет? Иметь отличную систему в нападении и защите, и может ли он вносить изменения в игру? Это будет для меня маркером. Тогда я пойму, является ли он отличным тренером», — приводит слова Мэджика Totalprosports.