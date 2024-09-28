Окружение Карла-Энтони Таунса ошеломлено обменом в «Нью-Йорк Никс» — источник

Окружение 28-летнего центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса ошеломлено решением клуба обменять его в «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает Fadeawayworld со ссылкой на близкие к игроку источники.

Отмечается, что Таунс, который был ключевым игроком для «Вулвз» с тех пор, как был выбран под первым номером на драфте в 2015 году, не просил об обмене и был заинтересован в продолжении своей карьеры в Миннесоте.

После известия об обмене Таунс написал в соцсетях короткое сообщение, состоящее лишь из многоточия.

Напомним, в ночь на 28 сентября появилась информация о том, что Карл-Энтони стал частью сделки с «Никс». В ходе обмена Таунс отправится в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получат тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.