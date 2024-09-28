Хосе Альварадо останется в «Нью-Орлеан Пеликанс» до 2027 года

26-летний американский разыгрывающий защитник Хосе Альварадо останется в команде «Нью-Орлеан Пеликанс», выступающей в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) как минимум до 2027 года. Как сообщает пресс-служба клуба на странице в социальной сети Х (ранее Twitter), клуб продлил контракт с игроком на два года, заплатив за него $ 9 млн.

В прошлом сезоне Альварадо успел провести 58 матчей, набирая в среднем 7,2 очка, делая 2,3 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата.

Следующая игра «Нью-Орлеан Пеликанс» запланирована на 7 октября, где он в рамках предсезонного матча встретится на выезде с «Орландо Мэджик».