Шакил О'Нил рассказал, как сорвался его переход в «Даллас Маверикс» Дирка Новицки

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, как он едва не присоединился к Дирку Новицки в «Даллас Маверикс».

«Поверьте, я много раз пытался попасть в «Даллас». Мы с Марком Кьюбаном (владелец «Даллас Маверикс». — Прим. «Чемпионата») много обсуждали это. Сразу после того, как я ушёл из «Лос-Анджелес Лейкерс», Марк был первым, кому я позвонил.

Однажды он сказал мне: «Лейкерс» на это не пойдут, мужик». Я ему ответил: «Чёрт, заставь их это сделать, Марк», — рассказал О'Нил в подкасте Big Podcast.

В конечном итоге «Лейкерс» отправили О'Нила в «Майами Хит», потому что не хотели, чтобы он выступал за команду Западной конференции.