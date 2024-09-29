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Леброн Джеймс: давайте, попробуйте напасть на Короля. Но лучше этого не делать!

Леброн Джеймс: давайте, попробуйте напасть на Короля. Но лучше этого не делать!
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил о конфликте с бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дешоном Стивенсоном, который начался в 2008 году, когда Джеймс играл за «Кливленд Кавальерс», а Стивенсон представлял «Вашингтон Уизардс».

«Давайте, попробуйте напасть на Короля. Но лучше этого не делать! Кстати, мне тогда было 23 года. Ха-ха!» — написал Джеймс в социальной сети, вспоминая слова Стивенсона о том, что он переоценён.

После того как Леброн Джеймс промахнулся при попытке сделать победный бросок в матче в марте 2008 года, Стивенсон назвал его, которому сейчас 39 лет, «переоценённым».Затем в плей-офф «Кливленд» встретился с «Вашингтоном» в первом раунде и победил со счётом 4-2.

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