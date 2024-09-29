Леброн Джеймс объяснил, почему с уважением относится к Кейтлин Кларк

Звёздный четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», объяснил, почему с уважением относится к новичку и одной из главных баскетболисток женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк, играющую за коллектив «Индиана Фивер».

«Я испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк, потому что точно знаю, что значит быть первым номером на драфте, быть лицом франшизы, а также получать пристальное внимание от множества людей, которые не верят, что ты готов к следующему этапу в своей карьере, не верят, что ты готов к высшей лиге, и просто уверены, что ты не подходишь ей. Помню, как много людей сомневались во мне, когда я пришёл в лигу в 18 лет, и надеялись и молились, что потерплю неудачу.

И вот смотрю на Кейтлин и вижу, что она делает. Поэтому я поддерживаю её с самого первого дня, потому что помню, как сам через это проходил, и поддерживаю её на 100 процентов. Она выдающийся игрок. И, очевидно, мы все видели это в Айове, и я знал, что она принесёт своё мастерство в высшую лигу. И она невероятный талант. За ней здорово наблюдать», — приводит слова Леброна издание TotalProSports.

Ранее «Индиана», за которую играет Кларк, покинула розыгрыш плей-офф сезона-2024, проиграв в первом раунде.