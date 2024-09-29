Пиппен работает над созданием документального сериала о «Чикаго» в сезоне-1990/1991

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен работает над созданием документального сериала о выступлении «Чикаго» в сезоне-1990/1991 НБА.

Пиппен намерен углубиться в рассказ обо всём сезоне, запечатлевая динамику развития спорта и эволюцию чикагской франшизы в мощную команду. Режиссёром сериала выступит Деон Тейлор.

«Мы думаем, что есть много историй, которые можно рассказать. Думаю, что он [сериал] будет посвящён больше ходу сезона», — приводит слова Скотти портал Clutch Points.

Ранее Пиппен поделился своими размышлениями о жизни и счастье.