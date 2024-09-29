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«Игра уже не будет прежней без тебя». Легенда «Чикаго» Пиппен обратился к Деррику Роузу

«Игра уже не будет прежней без тебя». Легенда «Чикаго» Пиппен обратился к Деррику Роузу
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен обратился к разыгрывающему Деррику Роузу, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Деррик Роуз — истинный сын Чикаго, MVP и душа города. От самого молодого обладателя титула MVP до одного из самых стойких игроков, когда-либо выходивших на паркет, ты защищал честь «быков» как настоящая легенда.

Твой путь был не только о ярких моментах; он был о сердце, упорстве и твоей способности каждый раз возвращаться. Игра уже не будет прежней без тебя, Ди Роуз. Уважение навсегда», — написал Пиппен в своей социальной сети.

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