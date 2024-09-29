Бывший главный тренер сборной России стал новым спортивным директором «Маккаби Тель-Авив»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт стал новым спортивным директором израильского клуба «Маккаби Тель-Авив». Об этом сообщает портал Basketball Sphere.

Напомним, за свою тренерскую карьеру Блатт работал с такими командами, как «Хапоэль», петербургское «Динамо», московское «Динамо», «Кливленд Кавальерс», «Олимпиакос» и прочие.

Кроме того, он тренировал сборную России с 2006 по 2012 год и был удостоен звания «Заслуженный тренер России» в 2007 году. Был признан тренером года Евролиги в 2014 году.

В середине августа 2019 года Блатт объявил, что болен первичным прогрессирующим рассеянным склерозом.