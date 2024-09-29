Легенда НБА: пресса ждала от меня успеха, но не настолько, чтобы писать об этом

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1971 года Оскар Робертсон, который бо́льшую часть карьеры провёл за «Цинциннати Роялз» (теперь «Сакраменто Кингз»), рассказал о борьбе, связанной с правами игроков в контексте слияния Американской баскетбольной ассоциации (АБА) и НБА.

Более того, Робертсон также подчеркнул важность возможности смены клуба — даже при наличии контракта — и раскритиковал систему драфта, которая негативно повлияла на его профессиональную карьеру.

«Мы изначально обратились в суд, чтобы остановить слияние АБА и НБА, а затем возникли и другие вопросы. Речь шла о правах игроков и возможности смены команды, даже если у вас есть контракт. НБА утверждала, что это невозможно, заявляя, что у них есть на вас вечные права, что не соответствовало действительности. Драфт негативно сказался на мне, и вот почему: я попал в команду, которая была в хаосе.

Мне пришлось жертвовать своим стилем игры, и после того, как я оказался там, пресса стала очень требовательной ко мне как к звезде. Они хотели, чтобы я выигрывал и добивался успеха, но не слишком большого, чтобы им не пришлось об этом писать», — рассказал Робертсон в рамках подкаста All The Smoke.