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Уэстбрук на медиадне «Денвера» объяснил, почему он не мог проявить себя в других командах

Уэстбрук на медиадне «Денвера» объяснил, почему он не мог проявить себя в других командах
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35-летний звёздный игрок и MVP регулярного сезона-2016/2017 Расселл Уэстбрук, присоединившийся в межсезонье к клубу «Денвер Наггетс», объяснил, почему он не мог проявить себя в других командах.

«Честно говоря, мой набор навыков был особенным, другие команды просто не дали мне возможности быть уникальным. Я был в положении, когда я играл не на своей позиции», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции.

Расселл был выбран под четвёртым номером на драфте 2008 года клубом «Оклахома-Сити Тандер». По итогам своего дебютного сезона в НБА был включён в первую сборную новичков. Уэстбрук является рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов. На его счету их 199.

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