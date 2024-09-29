Уэстбрук на медиадне «Денвера» объяснил, почему он не мог проявить себя в других командах

35-летний звёздный игрок и MVP регулярного сезона-2016/2017 Расселл Уэстбрук, присоединившийся в межсезонье к клубу «Денвер Наггетс», объяснил, почему он не мог проявить себя в других командах.

«Честно говоря, мой набор навыков был особенным, другие команды просто не дали мне возможности быть уникальным. Я был в положении, когда я играл не на своей позиции», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции.

Расселл был выбран под четвёртым номером на драфте 2008 года клубом «Оклахома-Сити Тандер». По итогам своего дебютного сезона в НБА был включён в первую сборную новичков. Уэстбрук является рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов. На его счету их 199.