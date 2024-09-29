Бывшая звезда НБА рассказал о неуважительном поведении Шакила О'Нила

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуайт Ховард рассказал о неуважительном поведении члена Зала славы баскетбола и четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Шакила О'Нила.

«Я уже говорил, что мы можем всё обсудить, у меня нет никаких проблем с этим человеком. Он сказал мне некоторые вещи в личном порядке, которые не собираюсь раскрывать публично, это было очень неуважительно», — приводит слова Дуайта Ховарда портал Fadeaway World.

На данный момент Ховард выступает за команду «Тайвань Мустангс». Ранее Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом.