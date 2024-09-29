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Шакил О'Нил рассказал о своих бездумных тратах в интернет-магазинах

Шакил О'Нил рассказал о своих бездумных тратах в интернет-магазинах
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Легендарный центровой НБА Шакил О'Нил рассказал о своих бездумных тратах в интернет-магазинах

«Я трачу на Amazon $ 1000 каждый день. Последнее, что я купил, были зелёные лазерные указки. Однажды мой агент позвонил мне и сказал: «Эй, я получил чек на $ 1 млн!» В тот день я купил три элитных «Мерседеса», — приводит слова О'Нила издание TotalProSports.

Шакил получил более $ 286 млн на своих контрактах в НБА и добавил ещё большие суммы к своему состоянию после выхода на пенсию. По данным Celebrity Net Worth, 15-кратный участник Матчей всех звёзд НБА имеет чистое состояние в $ 500 млн.

Ранее легендарный центровой рассказал, как сорвался его переход в «Даллас».

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