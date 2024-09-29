Экс-игрок НБА объяснил, почему все стороны выиграли от обмена Карла-Энтони Таунса

Экс-тренер НБА, а ныне аналитик Сэм Митчелл объяснил, почему все стороны выиграли от обмена 28-летнего тяжёлого форварда Карла-Энтони Таунса.

«Обмен Карла-Энтони Таунса из «Тимбервулвз» в «Никс» имеет смысл. Эта сделка пойдёт на пользу каждой команде. Данное решение будет способствовать улучшению и «Тимбервулвз», и «Никс» на площадке.

Теперь «Нью-Йорк Никс» на 100% готовы. И не только в предстоящем сезоне, но и на следующие лет пять», — сказал Сэм в радиоэфире Sirius XM NBA Radio.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Даллас Маверикс» (1-4 в серии). Таунс получил награду «Новичок года» по итогам своего дебютного сезона.