Егор Дёмин провёл тренировку в составе университетской команды в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин провёл тренировку в составе университетской команды BYU, которая выступает в студенческой американской лиге NCAA.

Егор Дёмин вколотил слэм-данк на тренировке:

18-летний баскетболист в прошлом сезоне играл в составе мадридского «Реала», однако теперь Егор будет выступать за университет Бригама Янга, который тренирует Кевин Янг, имеющий опыт в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в качестве ассистента.

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