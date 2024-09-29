Инсайдер рассказал, кто выиграл от обмена Таунса — «Миннесота» или «Нью-Йорк»

Известный инсайдер Эван Сидери из Forbes рассказал, что после обмена звезды НБА Карла-Энтони Таунса из команды «Миннесота Тимбервулвз» в «Нью-Йорк Никс» у клуба из Нью-Йорка выросли шансы на победу в сезоне-2024/2025.

«Обновлённые прогнозы общего количества побед для «Никс» и «Тимбервулвз» после громкой сделки Карла-Энтони Таунса. «Никс» = 54,5 (+3), а «Тимбервулвз» = 52,5 (без изменений). У «Нью-Йорка» теперь третьи лучшие шансы на победу в финале НБА после «Селтикс» и «Тандер», — приводит слова Сидери издание The Cold Wire.

В ходе обмена между двумя командами Таунс перешёл в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получили форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.