Появилось видео конфликта Джоэла Эмбиида и Кевина Дюранта в НБА

В социальных сетях появилось видео конфликта между центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и форвардом Кевином Дюрантом, выступавшим за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс».

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В видео, предоставленном LegendZ в социальной сети X (ранее Twitter), Эмбиид поставил блок-шот Дюранту, после чего сказал: «Это блок, проваливай отсюда». На это Кевин ответил: «Это и близко не блок-шот, придурок».

После этого в 2021 году баскетболисты снова решили выяснить отношения на паркете. Эмбиид послал Дюранта пойти домой, на что Кевин отреагировал: «Чёртов нытик, это ещё даже не плей-офф».