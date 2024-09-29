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Винс Картер ответил на критику по поводу выведения его номера в «Торонто»

Винс Картер ответил на критику по поводу выведения его номера в «Торонто»
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Олимпийский чемпион в составе сборной США Винс Картер ответил на критику по поводу выведения его номера в «Торонто Рэпторс».

«Знаю, что есть люди, у которых это [выведение игрового номера] вызывает смешанные чувства. Это нормально и справедливо. Но давайте просто наслаждаться моментом», — приводит слова Винса портал TotalProSports.

Напомним, Винс играл за «Рэпторс» с 1998 по 2004 год. В составе канадского клуба он был признан новичком года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также пять раз становился участником Матча всех звёзд.

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