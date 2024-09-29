Школьник эффектно заблокировал известного стримера из США во время баскетбольного матча

Один из самых популярных Twitch-стримеров Kai Cenat с 13 млн фолловеров (среди которых 300 тыс. платных подписчиков) принял участие в баскетбольном матче, в котором вместе с ним играли школьники. Один из них эффектно заблокировал публичную личность.

Школьник поставил блок-шот известному стримеру:

Отметим, что Kai Cenat был признан «Стримером года» в 2023 и 2024 году по версии премии Streamer Awards.

Напомним, на одном из последних своих стримов Kai Cenat объявил, что собирается стать профессиональным игроком в баскетбол и собирается попасть на драфт. Правда, не сообщил, какую лигу он имеет в виду. Возможно, стример собирается играть в NBA 2K.