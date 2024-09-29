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Журналист назвал причину, по которой «Миннесота» решила обменять Таунса в «Нью-Йорк»

Журналист назвал причину, по которой «Миннесота» решила обменять Таунса в «Нью-Йорк»
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Популярный журналист Джон Кравчинский заявил, что «Миннесота Тимбервулвз» обменяла свою звезду Карла-Энтони Таунса из-за Энтони Эдвардса, на которого в организации надеются в долгосрочной перспективе.

«Тимбервулвз» заключили сделку, чтобы максимально использовать возможности Эдвардса в долгосрочной перспективе.

Они стремятся обеспечить ему участие в конкурентоспособной команде плей-офф на более продолжительный срок, чем просто ближайшие два года, и считают, что гибкость, которую предоставляет этот шаг, поможет достичь этой цели», — приводит слова Кравчинского издание The Athletic.

Обмен Таунса в «Никс» поразил многих в баскетбольном сообществе. «Чемпионат» постарался разобраться в последствиях громкого обмена для лиги.

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