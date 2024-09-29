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Бизнесмен: я сделал это с Джорданом, он посмотрел на меня, будто хотел сказать: «Ты труп»

Бизнесмен: я сделал это с Джорданом, он посмотрел на меня, будто хотел сказать: «Ты труп»
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Американский предприниматель Рэй Скарпелли рассказал о забавном случае, когда он в детстве пошутил над легендарным игроком «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Это была моя первая встреча с Майклом Джорданом. Мне было пять или шесть лет, что-то в этом роде. У нас была такая шутка на площадке: мы протягивали руку, как будто собираемся пожать её, а затем резко отдёргивали и говорили: «Слишком медленно».

Я сделал это с Майклом Джорданом. И он посмотрел на меня так, будто хотел сказать: «Ты труп». До сих пор не могу в это поверить. Я не был звездой спорта в школе, но всё равно — я провернул это с Майклом Джорданом», — приводит слова Рэя портал The Sports Rush.

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